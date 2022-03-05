Давыдов о «Динамо»: «Видно, что Кудашов потратил много сил на Пекин. Скорее всего, эмоции пока не восстановлены»

Виталий Давыдов считает, что «Динамо» проигрывает «Северстали» из-за Олимпиады. Трехкратный олимпийский чемпион высказался о ситуации в серии первого раунда Кубка Гагарина.
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