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Давыдов о «Динамо»: «Видно, что Кудашов потратил много сил на Пекин. Скорее всего, эмоции пока не восстановлены»

Виталий Давыдов считает, что «Динамо» проигрывает «Северстали» из-за Олимпиады.  Трехкратный олимпийский чемпион высказался о ситуации в серии первого раунда Кубка Гагарина.

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