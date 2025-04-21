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Зумеры увлеклись трендом «SkinnyTok» для экстремального похудения из-за Шаламе

Тренд под названием «SkinnyTok» получил широкое распространение в Сети. Все, кто к нему присоединяются, стремятся к экстремальной худобе, чтобы быть похожими на исполнителя главной роли в фильме «Дюна» Тимати Шаломе.

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