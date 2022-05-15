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Дочь Гашека на Евровидении-2022 заняла 22-е место, футбольный вратарь из Бельгии – 19-е. Выиграла Украина с отрывом в 165 очков

Дочь Доминика Гашека и бельгийский футбольный вратарь приняли участие в Евровидении-2022. 22-е место в конкурсе песни заняла чешская группа We Are Domi, вокалисткой которой является Доминика Гашкова, дочь бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека.

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