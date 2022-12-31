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Управленец НБА посмеялся над идеей того, что Джеймс Харден может стать правильным примером для молодежи «Рокетс»

В декабре в прессе появились слухи, что звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден всерьез рассматривает вариант с возвращением в перестраивающийся «Хьюстон», в составе которого начинал карьеру.

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