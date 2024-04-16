Мишустин: товарооборот РФ и Белоруссии за год достиг рекордных 4,2 трлн рублей

Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2023 года достиг рекордных 4,2 триллиона рублей. Об этом рассказал зампред правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.
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