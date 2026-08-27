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Детство в Мексике, слухи о коллегах и тайный брак: скрытая сторона жизни Софьи Каштановой

Детство в Мексике, слухи о коллегах и тайный брак: скрытая сторона жизни Софьи Каштановой

Софья Каштанова давно заняла заметное место на российском экране, но за кадром оставила куда больше вопросов, чем ответов.

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