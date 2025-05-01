ЕС призвали сделать свое рыбоводство снова великим

Зарегулированность, строгие природоохранные законы, высокие зарплаты рабочих и конкуренция с дешевыми импортными морепродуктами не позволяют развиваться рыбоводству в Европейском союзе (ЕС), 28 апреля заявил эксперт по аквакультуре Иона ван Бейнен в редакционной статье издания The Fish site.
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