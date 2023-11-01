Уральский профессор экономики объяснила, подешевеет ли курица

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября, ФедералПресс. Директор Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга, почетный профессор УрГЭУ, экс-министр торговли Свердловской области Вера Соловьева объяснила, почему курятина внезапно сравнялась в цене со свининой.
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