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Уральский профессор экономики объяснила, подешевеет ли курица

Уральский профессор экономики объяснила, подешевеет ли курица

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября, ФедералПресс. Директор Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга, почетный профессор УрГЭУ, экс-министр торговли Свердловской области Вера Соловьева объяснила, почему курятина внезапно сравнялась в цене со свининой.

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