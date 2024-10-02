В России могут появиться летающие города: футуролог дал прогноз по развитию мегаполисов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября, ФедералПресс. Российским урбанистам стоит отойти от традиционного подхода к планировке городов, рассказал футуролог Данила Медведев в рамках Открытой студии «ФедералПресс» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.
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