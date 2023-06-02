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Родители школьников из Владивостока возмутились запретом на посещение туалетов во время экзамена

Родители школьников из Владивостока возмутились запретом на посещение туалетов во время экзамена

Родители детей, которые посещают школу №14 во Владивостоке, оказались крайне возмущены тем, что школа выдвинула запрет на посещение туалетов во время экзаменов.

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