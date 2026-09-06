Yle: Финляндия блокировала доступ к российским архивам до 9999 года

Национальный архив Финляндии ограничил доступ до 9999 года к миллиону страниц документов из России, охватывающие события с 1500 по 1990 год.
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Чухновцы в угаре, похоже))))))