В России День бабушек 2025 отпразднуют 5 марта: душевные открытки и стихи, как красиво поздравить родного человека Ирэн Орлонская5 марта 2025 года, в этот весенний день, россияне, как и люди во многих странах, отмечают День бабушек.
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