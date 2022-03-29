Поляки - в финальном турнире ЧМ-2022

Польская сборная одержала победу со счётом 2:0 над командой Швеции в финальном матче плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022 и завоевала путёвку в финальный турнир.
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