Совладельцы «Челси» Боэли и Уолтер ведут переговоры о продаже своих долей в клубе

Американские миллиардеры Тодд Боэли и Марк Уолтер ведут переговоры о продаже принадлежащих им долей в «Челси» инвестиционной компании Clearlake Capital, сообщает Bloomberg.
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