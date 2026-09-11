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Совладельцы «Челси» Боэли и Уолтер ведут переговоры о продаже своих долей в клубе

Американские миллиардеры Тодд Боэли и Марк Уолтер ведут переговоры о продаже принадлежащих им долей в «Челси» инвестиционной компании Clearlake Capital, сообщает Bloomberg.

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