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В Минздраве Грузии допустили возможность отмены ковид-паспортов

В Минздраве Грузии допустили возможность отмены ковид-паспортов

Широкое распространение штамма коронавируса «Омикрон» породит пересмотр подхода к применению ковид-паспортов в Грузии, 27 января заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамары Габуния в передаче «Свобоная студия» на телеканале PalitraNews.

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