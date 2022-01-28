В Минздраве Грузии допустили возможность отмены ковид-паспортов

Широкое распространение штамма коронавируса «Омикрон» породит пересмотр подхода к применению ковид-паспортов в Грузии, 27 января заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамары Габуния в передаче «Свобоная студия» на телеканале PalitraNews.