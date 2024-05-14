Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    У автора статьи много здравых рассуждений, но в качестве доводов для долгосрочного прогноза, они, на мой взгляд, не у...Преемник
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Преемник

Преемник

Мишустин предложил депутатам Госдумы назначить главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Дюмин есть в помощниках Президента, и это хорошо... А вот что там делает Мединский- это вопрос-воспросов... и судя по информации от Пескова, он будет курировать культуру- вот они с Любимовой нас &quot;окультурят&quot;- держите меня семеро!!!
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2 час.
ВН
Валерий Николаевич
Мысль интересная, но пока гарант два срока отработает, Д. Патрушеву пора будет на пенсию
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1 час.
пв
петров виктор
У автора статьи много здравых рассуждений, но в качестве доводов для долгосрочного прогноза, они, на мой взгляд, не убедительны...  Я, тоже, давно слежу за продвижением Д.Патрушева по служебной лестнице, и признаюсь, что он был моим &quot;любимым&quot; министром в предыдущем правительстве...  Если характеризовать его государственную деятельность коротко:  то это немногословный, правильный, ответственный и системный человек, который отлично проявил себя на всех государственных должностях, которые он занимал...  Тем не менее, прогноз, что в 2030 году Д.Патрушев может стать преемником В.Путина, я считаю блефом...  В 2030 году Президенту России В.Путину будет 78 лет, и если он решит передать власть своему преемнику, то, на мой взгляд, это будет Дмитрий, но не Патрушев, а Д.А.Медведев...  В 2030 году Д.Медведеву будет 65 лет - это   оптимальный возраст для Президента страны...  Д.Медведев многолетний соратник В.Путина с большим опытом службы на разных государственной должностях, в том числе и опытом президентства...  В настоящее время Д.Медведев заместитель Президента России в Совете Безопасности, и по существу:  дублёр В.Путина...   А что касается Д.Патрушева, то 2030 году у него есть хорошие шансы стать Премьер-Министром России...  Ему будет 53 года, отличные карьерные данные и многолетний и результативный опыт на высоких государственных должностях...  Думаю, что и в должности Премьер-Министра России Д.Патрушев проявит себя, также, достойно, как и всегда!...
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