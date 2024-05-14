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петров виктор

У автора статьи много здравых рассуждений, но в качестве доводов для долгосрочного прогноза, они, на мой взгляд, не убедительны... Я, тоже, давно слежу за продвижением Д.Патрушева по служебной лестнице, и признаюсь, что он был моим "любимым" министром в предыдущем правительстве... Если характеризовать его государственную деятельность коротко: то это немногословный, правильный, ответственный и системный человек, который отлично проявил себя на всех государственных должностях, которые он занимал... Тем не менее, прогноз, что в 2030 году Д.Патрушев может стать преемником В.Путина, я считаю блефом... В 2030 году Президенту России В.Путину будет 78 лет, и если он решит передать власть своему преемнику, то, на мой взгляд, это будет Дмитрий, но не Патрушев, а Д.А.Медведев... В 2030 году Д.Медведеву будет 65 лет - это оптимальный возраст для Президента страны... Д.Медведев многолетний соратник В.Путина с большим опытом службы на разных государственной должностях, в том числе и опытом президентства... В настоящее время Д.Медведев заместитель Президента России в Совете Безопасности, и по существу: дублёр В.Путина... А что касается Д.Патрушева, то 2030 году у него есть хорошие шансы стать Премьер-Министром России... Ему будет 53 года, отличные карьерные данные и многолетний и результативный опыт на высоких государственных должностях... Думаю, что и в должности Премьер-Министра России Д.Патрушев проявит себя, также, достойно, как и всегда!...