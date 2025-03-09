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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Путин оскорбил унизил ЕС. Такого хода точно никто не ожидал»: Стрельников

Вслед за началом СВО, руководство Европейского союза приняло решение, что, наряду с обеспечением Киева разнообразным вооружением ради продвижения личных коммерческих целей ценой кровопролития, они также способны ударить по финансовой сфере России.

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