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Депутат Колесник усомнился в причинах быстрого крушения "Урса Майор"

Депутат Колесник усомнился в причинах быстрого крушения "Урса Майор"

Депутат Госдумы Андрей Колесник выразил подозрение по поводу быстрой гибели сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море после взрыва.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Судно следовало из Петербурга в Владивосток и потерпело крушение между Испанией и Алжиром.&quot;  А каким  образом  оно  оказаалось между  Алжиром  и  Испанией?  Зачем  ему  было заходить в Средиземное море*?Алжир вообще  в стороне и  не омывается  океаном.Туфта какая-то.
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19 час.
Ингерман Ланская
дэбил, чтобы попасть из Питера во Владик надо обогнуть всю европу, зайти в средиземное море (мимо Алжира). далее через Суэтский канал в Красное море , а потом в Индийский океан.... но ты , дэбил, учился, видать в школе для дэбилов и заучил - Владик - это от Питера за углом
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18 час.

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