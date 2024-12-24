Депутат Колесник усомнился в причинах быстрого крушения "Урса Майор"

Судно следовало из Петербурга в Владивосток и потерпело крушение между Испанией и Алжиром." А каким образом оно оказаалось между Алжиром и Испанией? Зачем ему было заходить в Средиземное море*?Алжир вообще в стороне и не омывается океаном.Туфта какая-то.

Ингерман Ланская

дэбил, чтобы попасть из Питера во Владик надо обогнуть всю европу, зайти в средиземное море (мимо Алжира). далее через Суэтский канал в Красное море , а потом в Индийский океан.... но ты , дэбил, учился, видать в школе для дэбилов и заучил - Владик - это от Питера за углом