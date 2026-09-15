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Аргументы и Факты

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Полянский призвал ОБСЕ объективно оценивать удары ВСУ по гражданским

Полянский призвал ОБСЕ объективно оценивать удары ВСУ по гражданским

Россия призывает ОБСЕ давать объективную оценку ударам ВСУ по гражданским объектам и случаям гибели мирных жителей.

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