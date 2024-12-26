Российские таможенники резко увеличили доначисления бизнесу

Сумма доначисленных ФТС России таможенных платежей выросла в январе-сентябре на 73 процента, достигнув 45,4 миллиарда рублей — об усилении контроля за стоимостью ввезенных в Россию товаров пишут «Ведомости».
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