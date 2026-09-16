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RT Russia

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Доцент Балынин: у ряда россиян с октября в два раза увеличится выплата к пенсии

Доцент Балынин: у ряда россиян с октября в два раза увеличится выплата к пенсии

Увеличение пенсий в октябре 2026 года затронет тех пенсионеров, кому в сентябре исполнилось 80 лет. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

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