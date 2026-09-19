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Более 1,6 млн россиян посетили Китай за первое полугодие 2026 года

Более 1,6 млн россиян посетили Китай за первое полугодие 2026 года

Более 1,6 млн россиян посетили Китай с туристическими целями за первые шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщил посол России в КНР Игорь Моргулов.

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