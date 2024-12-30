Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Новогодняя флористика: роскошь, нежность, элегантность!

Новогодняя флористика: роскошь, нежность, элегантность!

Живые цветы всегда приносят в дом ощущение тепла и уюта. Конечно, ни один букет не заменит традиционную елку, но кто сказал, что невозможно соединить одно с другим? Эти цветочные композиции, созданные специально для Нового года, сделают ваш праздник еще ярче и выразительнее! Элегантность: елочка из гортензии и роз Изысканная, яркая и свежая композиция из гортензий, роз и корицы моментально создаст в доме праздничное настроение и у детей, и у взрослых.

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