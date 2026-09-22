Почему Меган Маркл всё чаще сравнивают с создательницей Theranos Элизабет Холмс

Гарри опять вышел к публике с детьми — и на сей раз обошлось без конфузов. Дал интервью, рассказал, что теперь едят на завтрак его сын и дочь, никого не перепутал.
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