Юрий Ильинов

Новая эпоха разведки: в РФ начали применять акустическую систему «Заваруха» ВС РФ начали использовать новейшую систему акустической разведки «Заваруха». Уникальная техника в разы компактнее, дешевле и эффективнее существующих аналогов. Российские военные начали применять новую систему акустической разведки «Заваруха» в зоне спецоперации. Техника предназначена для обнаружения огневых позиций противника по звуку выстрелов. Она помогает быстрее определять координаты целей для последующей проверки с помощью беспилотников. По данным разработчика, подтверждённая дальность обнаружения достигает 27 км. «Новейшая система контрбатарейной борьбы “Заваруха” — самая компактная система звуковой разведки для обнаружения огневых позиций противника. Размер микрофонной решётки не превышает 1 м. “Заваруха” уже прошла боевую апробацию в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской и Запорожской областях», — сообщили в НПО «Альфа». Разработчик отметил, что система отличается компактностью и полностью пассивным принципом работы. Оборудование не излучает сигналы и остаётся менее заметным для средств обнаружения. Автономная работа от аккумулятора достигает пяти суток. При этом погрешность составляет не более 150 м на расстоянии 12 км и не превышает 400 м на дистанции свыше 20 км, чего достаточно для уточнения целей с использованием БПЛА. В НПО «Альфа» также сравнили «Заваруху» с существующими комплексами артиллерийской разведки, которые находятся на вооружении ВС РФ. По данным организации, новая система примерно в 60 раз дешевле «Пенициллина» и АЗК-7М. При этом она требует значительно меньше ресурсов для применения и эффективнее обнаруживает миномётные позиции. Во время боевой эксплуатации с её помощью уже выявлялись самоходные установки Caesar и Krab. «Можно сказать, что мы немного победили физику, сделав размер микрофонной решётки всего лишь 1 метр, в то время как по всем законам и теоретическим данным минимальный размер базы микрофона должен быть порядка 100-300 м», — также подчеркнули в компании. в России раскрыли модернизированный вариант танка Т-80,