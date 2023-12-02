Минское ´Динамо´ впервые за 19 лет стало чемпионом Беларуси по футболу.

Сегодня, спустя 19 лет, чемпионом Беларуси по футболу стало минское ´Динамо´. Событие большое, поскольку удалось сломить многие обстоятельства, которые за почти два десятка лет складывались не в пользу главного клуба страны.
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