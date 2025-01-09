У автомобильных компаний по всему миру возникла неустранимая проблема с программным обеспечением

Мир оказался не готов к экспансии электромобилей и высоких технологий. Причем в первую очередь не готовы оказались не клиенты, а сами двигатели прогресса – технологические компании, создающие эти инновации.
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