Игра в осла и палку

Говорят, Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС в июне. Еврочиновники уверяют, что готовы, да и время не терпит: в июле председателем в Совете ЕС станет Венгрия, а ничего хорошего для украинцев это не сулит.
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