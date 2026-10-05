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Овечкин запустит пивной бренд OVI в России: «Давно хотел создать свое пиво – такое, которое нравилось бы мне самому»

Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин запустит собственный пивной бренд в России.  Как сообщает «Коммерсант», производством напитка под брендом OVI займется одна из крупнейших российских пивоваренных компаний «Пивоварни Бочкарев».

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