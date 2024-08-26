Айтишники всего мира, летите в Россию! Здесь безопасней всего

Юна

Да договорятся и отпустят Дурова! Вот смотрю я и вижу какой у нас народ добрый и всепрощающий. Ведь Дуров сам хлопнул дверью и уехал, говорил, чтоб его не называли российским бизнесменом, всячески от РФ отбрыкивался, а народ сейчас за него топит... Даже посольство засуетилось, хотя он не просил его защищать.