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Айтишники всего мира, летите в Россию! Здесь безопасней всего

Айтишники всего мира, летите в Россию! Здесь безопасней всего

Юрий Кот Известный телеграмер Михаил Жуховицкий обратился к коллегам с прямым предложением:   "Моим друзьям из Телеграм.

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Комментарии
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Юна
Да договорятся и отпустят Дурова! Вот смотрю я и вижу какой у нас народ добрый и всепрощающий. Ведь Дуров сам хлопнул дверью и уехал, говорил, чтоб его не называли российским бизнесменом, всячески от РФ отбрыкивался, а народ сейчас за него топит... Даже посольство засуетилось, хотя он не просил его защищать.
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4 час.
ТL
Т L
👍🏻
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3 час.
Владимир Фердман
Ну и в россии не безопасно, разве что за уралом
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1 час.

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