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Хвост виляет собакой: как Украина «переиграла» Вашингтон

Хвост виляет собакой: как Украина «переиграла» Вашингтон

После встречи в Маниле с главой МИД РФ Лавровым госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «предложения, выдвинутые на встрече в Анкоридже в августе 2025 года, провалились из-за несогласия Украины», поэтому «Вашингтону необходимо разработать новый план».

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