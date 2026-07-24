Хвост виляет собакой: как Украина «переиграла» Вашингтон

После встречи в Маниле с главой МИД РФ Лавровым госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «предложения, выдвинутые на встрече в Анкоридже в августе 2025 года, провалились из-за несогласия Украины», поэтому «Вашингтону необходимо разработать новый план».
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