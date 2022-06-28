ЦСКА о визите фигуристок: «Им так понравилось, что завтра они придут на матч с «Зенитом». Сами захотели!»

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В ЦСКА рассказали, как прошел визит фигуристок на тренировку команды. Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачева и Аделия Петросян побывали на тренировке футбольного клуба.