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ЦСКА о визите фигуристок: «Им так понравилось, что завтра они придут на матч с «Зенитом». Сами захотели!»

В ЦСКА рассказали, как прошел визит фигуристок на тренировку команды. Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачева и Аделия Петросян побывали на тренировке футбольного клуба.

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