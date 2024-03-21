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Авербух прокомментировал возвращение Костомарова на коньки

Авербух прокомментировал возвращение Костомарова на коньки

Илья Авербух поделился своим мнением о возвращении фигуриста Романа Костомарова на лед. Он заявил, что всегда верил в возможность возвращения спортсмена и удивлялся тому, как Роман управляет своими протезами и катается на коньках.

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