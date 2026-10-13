EPNS: дыхательные практики могут вызвать эйфорию, схожую с наркотической

Ученые из Центрального института психического здоровья в Мангейме выяснили, что интенсивные дыхательные практики могут вызывать измененные состояния сознания, субъективно напоминающие эффекты ЛСД и псилоцибина.
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