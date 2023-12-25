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Новый успех: Россия первой в Мире произвела воздушный дрононосец

Новый успех: Россия первой в Мире произвела воздушный дрононосец

12K прочитали Доброго времени суток. В мае этого года на выставке HeliRussia, которая проходила с 18 по 20 числа месяца в Москве, был продемонстрирован беспилотник-дрононосец, который может переносить боевые FPV-дроны.

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