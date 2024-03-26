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Депутат Свищев о минуте молчания из-за теракта в «Крокусе» перед Франция – Чили: «Важнейший поступок, и это при яркой антироссийской позиции президента Франции. Это показывает – многие в мире думают иначе»

Товарищеская игра на стадионе «Велодром» в Марселе началась с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Подмосковье.

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