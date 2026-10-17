С 12 октября в ТРК «Космопорт» врачи-онкологи осмотрели 150 женщин в рамках проекта «Неделя здоровья груди», приуроченного к месяцу профилактики рака молочной железы.
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