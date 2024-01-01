Замглавкома ВКС РФ Максимцев вручил военнослужащим награды в зоне СВО

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим — участникам специальной военной операции (СВО) государственные и ведомственные награды.
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