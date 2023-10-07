Глобальный дефицит: Человечеству катастрофически не хватает учителей 

Гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, глава Международной организации труда Жильбер Ф. Унгбо, Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и Генеральный секретарь Международной ассоциации просвещения Дэвид Эдвардс отмечают, что сельские, социально изолированные районы, а также общины вынужденно перемещенных лиц нередко страдают от хронической нехватки квалифицированных преподавателей.
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