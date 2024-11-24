В Кишиневе планируется создать Центр альтернативного озеленения города, в частности, учредить площадку, на которой жители могут выращивать своими руками саженцы интересных пород деревьев и кустарников (образовательный питомник), чтобы потом сажать их внутри дворов и кварталов, правильно подобрав места и обеспечивая соответствующий уход.
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