В Кишиневе планируется создать Центр альтернативного озеленения города, в частности, учредить площадку, на которой жители могут выращивать своими руками саженцы интересных пород деревьев и кустарников (образовательный питомник), чтобы потом сажать их внутри дворов и кварталов, правильно подобрав места и обеспечивая соответствующий уход.