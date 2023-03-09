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Движение автобусов по улице Кременчугской восстановлено

График движения автобусов по ул. Кременчугская восстановлен. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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