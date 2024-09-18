Специалисты предупреждают: вода в колодцах может быть загрязнена

Сильные дожди и наводнения приводят к ухудшению качества воды в колодцах и родниках, к загрязнению овощей и фруктов на сельскохозяйственных землях, говорят специалисты Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ).
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