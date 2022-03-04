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Чендлер Парсонс: «Вместо 920 000 долларов я получил максимальный контракт, и мы подписали Дуайта Ховарда»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс в подкасте All the Smoke рассказал, как ему удалось получить крупный контракт от «Далласа» после трех сезонов в лиге.

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