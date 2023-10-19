Ряд госучреждений снова подключат к системе центрального отопления

Termoelectrica сообщает, что в новом отопительном сезоне 2023-2024 гг. вновь подключит 15 государственных учреждений к централизованной системе отопления, согласно Постановлению Правительства № 489 от 07.
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