Роботизированная кардиохирургия вышла на новый уровень

Роботизированная хирургия / © gorodenkoff / iStock Как сообщает издание Interesting Engineering, роботизированные операции способствовали снижению необходимости в переливаниях крови и сокращению времени на искусственную вентиляцию легких, что позволяло пациентам быстрее восстанавливаться после проведения хирургического вмешательства.
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