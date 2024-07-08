Роботизированная кардиохирургия вышла на новый уровень

Роботизированная хирургия / © gorodenkoff / iStock Как сообщает издание Interesting Engineering, роботизированные операции способствовали снижению необходимости в переливаниях крови и сокращению времени на искусственную вентиляцию легких, что позволяло пациентам быстрее восстанавливаться после проведения хирургического вмешательства.