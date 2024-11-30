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НХЛ. «Рейнджерс» примут «Монреаль», «Вашингтон» в гостях у «Нью-Джерси», «Тампа» против «Торонто», «Колорадо» сыграет с «Эдмонтоном»

«Вашингтон» проведет гостевой матч с «Нью-Джерси», «Тампа» против «Торонто», «Колорадо» сыграет с «Эдмонтоном».

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