Политолог Хамер назвал целью визита Шольца в Китай расширение рынка для ФРГ

Главная цель визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Пекин — расширить китайский рынок для Германии. В частности, для немецких автопроизводителей с ощутимыми сложностями при изготовлении электромобилей, считает немецкий политолог и экономист Айке Хамер.