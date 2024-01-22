Панарин стал первой звездой матча «Анахайм» — «Рейнджерс»

Артемий Панарин признан лучшим игроком матча с «Анахаймом». В ночь на 22 января в Анахайме (штат Калифорния, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».
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