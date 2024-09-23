Минобрнауки планирует изменить правила приема в вузы в 2025 году

Для поступления на технические специальности вузы смогут требовать от абитуриентов результаты ЕГЭ по физике, а не по популярным ныне профильной математике и информатике, а будущим педагогам могут предписать сдавать экзамен по профилю будущего предмета.
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