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Парламентская газета

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Минобрнауки планирует изменить правила приема в вузы в 2025 году

Минобрнауки планирует изменить правила приема в вузы в 2025 году

Для поступления на технические специальности вузы смогут требовать от абитуриентов результаты ЕГЭ по физике, а не по популярным ныне профильной математике и информатике, а будущим педагогам могут предписать сдавать экзамен по профилю будущего предмета.

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