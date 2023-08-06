После нескольких статей, подробно объяснивших промахи и трудности гайдамаков пана гетьмана в преодолении нашей эшелонированной обороны – комментарии под ними полны вопросами на тему: так ведь нас ожидает нечто подобное, пожелай русский Генштаб и военно-политическое руководство страны поставить задачу группировкам СВО перейти в наступление.
«Наступ» ВСУ выдыхается. А мы пойдём вперёд?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Elena Guseva
Чё-то начштаба вызывает смутные подозрения...
Ответить
17 час.
Александр Иноземцев
Поделитесь, пожалуйста, своими "...смутными подозрениями" с интернет-сообществом 😉
Ответить
9 час.
mark kapustin
Ответить
8 час.
Свежие комментарии