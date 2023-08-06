Неспешный разговор

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«Наступ» ВСУ выдыхается. А мы пойдём вперёд?

«Наступ» ВСУ выдыхается. А мы пойдём вперёд?

После нескольких статей, подробно объяснивших промахи и трудности гайдамаков пана гетьмана в преодолении нашей эшелонированной обороны – комментарии под ними полны вопросами на тему: так ведь нас ожидает нечто подобное, пожелай русский Генштаб и военно-политическое руководство страны поставить задачу группировкам СВО перейти в наступление.

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Комментарии
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Elena Guseva
Чё-то начштаба вызывает смутные подозрения...
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17 час.
Александр Иноземцев
Поделитесь, пожалуйста, своими &quot;...смутными подозрениями&quot; с интернет-сообществом 😉
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9 час.
mark kapustin
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8 час.

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